Персональные данные - новые правила

Из Барселоны передает Александра Вакулина, журналистка euronews: "Мир становится все более цифровым, в нем насчитывается почти восемь с половиной миллиардов гаджетов, имеющих доступ во всемирную сеть, и этой волне нужны новые правила игры. Обсуждение нового GDPR - один из важнейших пунктов повестки дня проходящего в эти дни в столице Каталонии очередного Всемирного конгресса мобильной связи".

Euronews решил поинтересоваться нюансами нового протокола, для этого мы пригласили к разговору Джессику Дуглас из IBM Europe.

Джессику Дуглас курирует подготовку и работу по новому протоколу в этой корпорации в Европе. И вот что она рассказала: "Новые правила касаются данных, поступающих из европейских стран. Неважно, европейские ли граждане сообщают сведения или передают их, или нет. Нужно отметить, что если компании и корпорации не находятся в европейской юрисдикции, но используют данные, полученные из Европы, то они будут обязаны действовать в соответствии с новым протоколом, и точно также защищать эти сведения.

Сегодня, если вы - обладатель банковского счета в финансовом учреждении, и там же пользуетесь страховым полисом, то в ряде стран на континенте вы уже можете затребовать от вашего банка всю информацию, которая у них имеется по вашему поводу. В будущем подобная практика станет общей для любой европейской страны. И это обязанность хранить и предоставлять персональные данные, тому, кого они касаются, будет введена в закон", - подчеркнула Джессика Дуглас из IBM Europe.

В случае нарушения положений нового Общего регламента по защите данных, компаниям, корпорациям и концернам грозит штраф в размере 4% от их годового оборота.