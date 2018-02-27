Балканские страны на пути в ЕС

Но, по мнению председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкека, такая оценка отнюдь не означает гарантированного вступления в Евросоюз, но лишь обещание этого. Наряду с достижениями есть и препятствия. В частности, статус Косова, независимость которого официальный Белград отказывается признавать.

Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии: "Мы не можем одарить членством в Евросоюзе страны, в которых до сих пор не уладили территориальные споры с соседними государствами, или те страны, в которых такого рода конфликт может возникнуть. Мы не можем экспортировать такого рода проблемы внутрь наших институтов".

Жан Клод Юнкер также отметил, что требуется решение не на словах, а на деле, и выразится оно должно в принятии соответствующего документа с обеих сторон.

Александр Вучич, президент Сербии: "Именно поэтому так важно найти выход из сложившейся ситуации вместе с албанцами. Мы можем разрешить споры, не воюя и не конфликтуя. Нам нужны добрые соседи, и нам нужен мир между двумя наиболее крупными нациями на полуострове".

"На саммите в Салониках, который прошел 15 лет назад, Евросоюз выражал поддержку балканским странам. Но за это время в ЕС вступила только Хорватия, а очередь Сербии и Черногории может прийти только через семь лет. Но это не значит, что объединенная Европа меньше заинтересована во их членстве - влияние геополитического фактора, связанного с интересами России Турции и Китая в регионе, отменить нельзя", - сообщает из Белграда журналистка euronews Ефтимия Кутсокоста.