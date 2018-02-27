Словакия потрясена убийством Яна Куцьяка. Тела 27-летнего журналиста и его подруги Мартины Кушнировой были найдены в минувшее воскресенье в из собственном доме в Велка-Маке, городе, находящемся в часе езды от столицы Братиславы. Это первое убийство в Словакии ведущего расследование журналиста.
К убийству журналиста причастна мафия?
Незадолго до гибели в руки журналиста Яна Куцьяка попали материалы о деятельности итальянских мафиозных структур на востоке Словакии.
К убийству журналиста причастна мафия?
Точка зрения
Если выяснится, что мотивы преступления связаны с профессиональной деятельностью убитого журналиста, гарантирую, что я устрою здесь ад.генеральный прокурор Словакии
"Не могу поверить... это были такие хорошие люди! Они вместе купили этот дом и всё тут обустроили", - говорит соседка молодой пары.
А генеральный прокурор Словакии Яромир Чижнар пообещал:
"Если выяснится, что мотивы преступления связаны с профессиональной деятельностью убитого журналиста, гарантирую, что я устрою здесь ад. Все будет сделано, чтобы вывести всех на чистую воду, потому что мы не можем считаться правовым демократическим государством, если у нас может происходить такое".
Ян Куцьяк работал в словацком информагентстве Aktuality.sk news. Последние три года он вёл активное журналистское расследование финансовых афёр в окружении известных политиков. Словацкие власти пообещали вознаграждение в 1 млн евро за сведения, которые помогли бы могут найти его убийцу.
Соболезнования в связи с его гибелью журналиста и его подруги выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, добавив:
"Если будет подтверждено, что убийство связано с журналистской деятельностью, то это беспрецедентное событие, это нападение на свободу прессы".
В редакции Aktuality.sk заявили, что статья, над которой в последнее время работал убитый журналист, будет в ближайшее время обязательно опубликована. По некоторым данным, в руки Яна Куцьяка попали материалы о представителях итальянской мафиозной группировки "Ndrangheta" в восточной Словакии и их связях с местными политиками.