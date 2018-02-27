Пожалеть или выслать: итальянцев расколол "мигрантский вопрос"

Италия готовится к всеобщим выборам 4 марта на фоне беспрецедентного, по оценкам социологов, раскола общества. Предвыборная кампания показала: сегодня граждан страны в наибольшей степени беспокоит проблема притока иммигрантов и беженцев. Неслучайно: в силу географического расположения Италии “достался” самый большой в Европе процент приезжих, выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. По приблизительным оценкам, в стране осело около полумиллиона нелегалов.

As March 4 elections approach, debate over immigration divides town of Umbertide—and Italy https://t.co/ZkiD2eZsxU — The Wall Street Journal (@WSJ) 26 février 2018

Ультраправая партия “Братья Италии” говорит о росте преступности. Председатель партии Джорджия Мелони представляет ситуацию так: “Беженцы составляют чуть более 8% населения страны, но они повинны в половине всех совершаемых у нас правонарушений. 40% краж – их рук дело, 37% изнасилований – тоже. А еще на них лежит ответственность за четверть совершаемых в Италии убийств и за половину таких преступлений, как проституция и педофилия”.

Ее партия входит в правоцентристскую коалицию, которой наблюдатели прочат победу. Наш корреспондент Клаудио Лаванга поговорил с избирателями и в Риме, и в небольших городах: положительных отзывов о беженцах оказалось крайне мало. Но они есть: солидарность с приезжими проявили художники из Сардинии. Они инициировали размещение плакатов, с которых на итальянцев смотрят не политики, а их теперешние соседи, выходцы из Нигерии, Ганы. Фото и короткий призыв: Проголосуй за меня!

“Мы хотим предложить людям иной взгляд на иммигрантов”, – пояснил один из членов художественного объединения. Примечательно, что инициатива была подхвачена и другими городами Италии. В Риме плакаты с лицами мигрантов украсили стены в двух шагах от штаб-квартиры “Братьев Италии”…

Пока старшее поколение крепче запирает двери, дети беженцев, родившиеся в Италии, заявляют о своих правах. В городе Кастель-Вольтурно ребят-иммигрантов не взяли в местную баскетбольную команду. Подростки не стали молчать, и вскоре об этом эпизоде говорили все СМИ. Власти отреагировали оперативно, приняв поправку к закону и уравняв в праве заниматься спортом итальянских детей и иностранцев, проживающих в стране.

Тренер баскетбольной команды Массимо Антонелли видит в этом добрый знак: “Мой опыт работы с ребятами-иммигрантами показал: даже очень простой человек в состоянии дать толчок серьезным переменам. Очень важно не опускать рук, требовать, отстаивать свою правоту, и вот так, потихоньку менять сознание людей, менять правила игры”.