Ренци настроен на реванш: экс-премьер Италии уверен, что у его Демократической партии есть все шансы вновь вернуться к руководству страной.
Ренци настроен на реванш
Экс-премьер Италии уверен, что сможет вновь возглавить страну, несмотря на ошибки в прошлом
Ренци настроен на реванш
Он утверждает, что собрал лучшую команду из представленных на нынешних выборах: в её состав включают в том числе и действующего премьера Паоло Джентилони.
Экс-глава флорентийского региона и мэр Флоренции стал премьер-министром в 2014 году. На молодого политика тогда возлагали большие надежды, на фоне кризисной ситуации в итальянской политике.
Уже два году спустя правительство Ренци распалось: на референдуме итальянцы отказались поддержать его конституционную реформу, которая весьма серьёзно изменила бы политическую систему страны, среди прочего значительно сократив полномочия верхней палаты парламента.
Вслед за провалом референдума последовал и раскол в Демократической партии и резкое падение её популярности, движение покинули многие ветераны левых сил, несогласные с методами управления молодого лидера. Покинул свой пост и Ренци — но был переизбран уже год спустя.
Сегодня, по опросам, поддержка демократов не дотягивает до 25%. Традиционные сторонники левых не могут простить Ренци «правых уклонов» во время премьерства и тяжёлого кризиса в Демократической партии.
Ренци надеется на голоса проевропейских итальянцев, он не раз заявлял, что выступает за «Соединённые штаты Европы». Но это же и отталкивает от него избирателей: левоцентристы ассоциируются у итальянцев с пресловутыми «мерами экономии», навязанными из-за рубежа. Провалившаяся конституционная реформа как раз и нужна была для проведения реформ экономических, на которых настаивал Брюссель.