Усэйн Болт - чемпион по спринту и... футболист

Усейн Болт сыграет в матче, который пройдёт на домашнем стадионе МЮ "Олд Траффорд" 10 июня. Матч пройдёт в рамках благотворительной программы Soccer Aid под эгидой ЮНИСЕФ. В игре примут участие две команды знаменитостей, причём, приглашённых необязательно из мира спорта. Так, в команде соперников Болта сыграет звезда британского поп-рока Робби Уильямс. Причём Усейн уже подзадоривает Робби в своём твиттере:

Многократный золотой призёр чемпионатов мира и нескольких олимпиад, Усейн Болт объявил, что уходит из большого спорта в июне 2017 года. Тем не менее полностью прекращать спортивную карьеру он, как выяснилось, не собирается. Болт объявил, что намерен играть в футбол в профессиональной команде. Он даже вёл переговоры с Дортмундской "Боруссией", которую одевает тот же поставщик, что поставлял и экипировку для прославленного спринтера.

Решение об игре за профессиональный клуб быстро обросло массой догадок и слухов, особенно после полупрозрачных намёков в твиттере самого Болта. В сети появились фото Усейна на тренировке с южноафриканским клубом "Мамелоди Сандаунз". Картинки в соцсетях казалось бы подтверждают, что следующим адресом ямайского чемпиона станет Претория. На столь откровенные намёки "клюнул" даже ТВ-канал CNN, анонсировавший грядущий шаг в спортивной карьере Болта.

Наконец, во вторник 27 февраля стало известно, что Болт возглавит команду в благотворительном матче Soccer Aid. И хотя мечтой спринтера всегда было сыграть за "красных дьяволов", а пока об этом речи не идёт, провести свой первый важный матч на стадионе МЮ - это уже полдела.