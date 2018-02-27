Федеральный административный суд Германии разрешил немецким властям в городах и федеральных землях вводить запрет на въезд дизельных автомобилей. Такое постановление было мотивировано необходимостью снизить объемы выброса вредных веществ в атмосферу в крупных городах страны, где уровень загрязнения воздуха превышает допустимые нормы. Решение суда не устанавливает прямого запрета на въезд дизельных авто, но позволяет городам вводить его.
"Кирпич" для дизеля
Федеральный административный суд Германии разрешил немецким властям в городах и федеральных землях вводить запрет на въезд дизельных автомобилей.
"Кирпич" для дизеля
Против введения таких мер выступало правительство Меркель, которое критикуют за тесные связи с автомобильной промышленностью. Немецкие чиновники заявляют, что ограничения могут парализовать работу транспортных компаний, служб вывоза мусора и коммерсантов, использующих дизельные автомобили.
Ранее о намерении ввести запрет на дизельные транспортные средства в городских центрах к 2025 году заявили власти ряда других европейских стран.