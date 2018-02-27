Рады взрослые, дети и собаки

Взрослые радуются, как дети: даже в Венгрии, где снег выпадает не так уж редко.

Животные, как и люди, внезапно для себя узнают, что быстро бегать по глубокому снегу не получается — но гулять по лесу от этого не менее весело.

В Риме последний снегопад был шесть лет назад. Как играть в снежки, жители итальянской столицы вспомнили очень быстро. А вот со снеговиками дела пока что хуже — отсутствие опыта всё же сказывается.

В Неаполе, на юге Италии, снег вообще видят впервые за полвека. Поэтому тёплые штаны тут есть далеко не у всех. Гулять и фотографировать капризы природы это, однако, не мешает.