"Зверь с востока" не уходит из Европы: во многих странах старого континента из-за аномальных морозов и снегопадов отменяются или задерживаются авиарейсы, закрываются учебные заведения. Только на юго-востоке Великобритании закрыты около 300 школ. В горных районах Шотландии высота снежного покрова может достичь 40 сантиметров.
Европа в лапах "Зверя с востока"
Европа - во власти аномальных холодов и снегопадов. Они вызваны мощным циклоном, пришедшем из Сибири, который прозвали "Зверем с востока".
Европа в лапах "Зверя с востока"
Британская полиция сообщает о многочисленных ДТП на трассах, на юго-восточном направлении остановились поезда. В конце недели ожидаются снежные бури и ледяные дожди, когда из-за ветра и низкой температуры всё покрывается ледяной коркой.
Похожая картина и в Италии, где давно уже не припомнят таких снегопадов. На юге страны Неаполь впервые за последние полстолетия оказался под снежным покровом. Приостановил работу международный аэропорт Каподикино, из-за наледи взлёт и посадка самолетов стали опасными.
Впервые за последние шесть лет увидели снег и жители Рима, столбики термометра упали до -9 градусов, а туристам предоставилась редкая возможность увидеть фонтаны в ожерельях из ледяных сосулек, заснеженный Колизей и попасть под град снежков - нечастое развлечение для маленьких римлян.
По данным метеорологов, похолодание вызвано "внезапным потеплением стратосферы над Северным полюсом": ослабли сильные ветры, обычно сдерживающие над Арктикой холодный воздух, и он вырвался в северное полушарие.