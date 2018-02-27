Эрдоган и дети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал маленькой девочке похоронить ее с почестями, если она погибнет за родину.

Слова Эрдогана вызвали широкий общественный резонанс не только в Турции, но и во многих странах мира.

В ходе конгресса правящей "Партии справедливости и развития" в городе Кахраманмараш президент вывел на сцену 6-летнюю девочку в форме элитного отряда турецкого спецназа, известного под названием "бордовые береты". Амине Тираш была в слезах. Эрдоган расцеловал девочку и сказал, что "бордовые береты" не плачут. Затем он обратился к собравшимся: "В ее кармане лежит флаг Турции. Если она умрет за родину, то ее накроют флагом. Она готова на все". Под ликование толпы он спросил девочку: "Не так ли?" Амине ответила: "Да".

Критики обвиняют президента в использовании детей в политических целях и предлагают ему сделать то же самое со своей внучкой, спрашивают, почему его собственные сыновья не служили в турецкой армии.

В последние недели на фоне военной операции против курдских повстанцев в Сирии в мероприятиях с участием Эрдогана постоянно появляются дети, одетые в военную форму либо цитирующие стихотворения националистического харакатера. По данным соцопросов, 90% жителей Турции поддерживают операцию в Африне. Наблюдатели отмечают, что на этом фоне в ходе встреч со своими сторонниками Эрдоган постепенно усиливает националистическую риторику.