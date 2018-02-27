Тела двух погибших мужчин были найдены на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Гуаякиль в Эквадоре. По словам представителя местной полиции, безбилетные пассажиры пытались улететь из страны в стойке шасси самолета. Однако, после взлета судна, выпали и погибли при падении на землю.
Неудавшийся перелет
Тела двух погибших мужчин были найдены на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Гуаякиль в Эквадоре.
Неудавшийся перелет
У погибших были сумки с одеждой и 20 долларов. Документов, удостоверяющих личность, при них не обнаружено.
Как сообщается, лайнер прибыл в Эквадор из Перу, а оттуда вылетел в Нью-Йорк. Из-за инцидента аэропорт был закрыт на полтора часа, а самолет был вынужден вернуться по требованию эквадорских властей, которые провели проверку лайнера и удостоверились, что в стойках шасси не осталось других безбилетных пассажиров.