10-летняя Нур и её 8-летняя сестра Ала ведут свой «твиттер» из Восточной Гуты на английском языке. По-английски они обращаются к подписчикам:
Сёстры из Восточной Гуты
Сёстры 10 и 8 лет ведут «твиттер» по-английски из окружённого сирийского города
Сёстры из Восточной Гуты
«Привет, мы дети из осаждённой Восточной Гуты. Мы хотим, чтобы мир нас услышал. Мы в осаде уже семь лет. Мы лишены игр, пищи, лекарств, воды. Мы не можем ходить в школу 60 или 70 дней, потому что самолёты бомбят её. В Восточной Гуте нет еды, лекарств, электричества».
Первые записи в их «твиттере» датированы ноябрём прошлого года. Их мать — учительница английского. Они рассказывают, что живут в подвале, как и очень многие жители пригорода Дамаска.
Перемирие и гуманитарные паузы для выхода мирных жителей из Гуты не соблюдаются, несмотря на резолюцию Совбеза ООН и распоряжение президента России. Стороны обвиняют в этом друг друга.
Есть и те, кто отказывается выходить в любом случае. Спасатели и врачи говорят, что не могут бросить пациентов. Число жертв обстрелов, по сообщениям СМИ, составляет сотни человек.
«У нас в больнице множество раненых, рано утром привезли погибших. Мы хотим действий — не просто слов, а решительных действий», — говорит врач Амани Баллур.
Восточная Гута остаётся под контролем оппозиционных и экстремистских сил почти с самого начала гражданской войны в Сирии.