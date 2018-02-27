The Walt Disney вложит 2 миллиарда евро в проект расширения знаменитого парка развлечений - Парижского Диснейленда. Соглашение было достигнуто в ходе встречи на высоком уровне - между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой американской компании Бобом Айгером.
Парижский Диснейленд будет расширен
Американская компания The Walt Disney инвестирует 2 миллиарда евро в проект расширения знаменитого парка развлечений.
Парижский Диснейленд будет расширен
Согласно проекту, перестройке подлежит "Парк студии Уолта Диснея". В нём появятся три новые тематические зоны, посвящённые героям комиксов Marvel, киноэпопеи "Звездные войны" и мультфильма "Снежная королева".
Планируется создать искусственное озеро, на территории которого будут проходить представления и спектакли.
За 25 лет своего существования Диснейленд во французской столице принял у себя 320 миллионов посетителей. Сегодня он - лидер среди частных туристических объектов Европы. На него приходится свыше 6% всех поступлений от туризма во Франции.