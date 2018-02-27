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Чехия

Чехия освободила курдского лидера

В Анкаре говорят об осложнении отношений с Прагой

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Чехия освободила курдского лидера

Чехия освободила курдского лидера
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Reuters
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Чешский суд принял решение освободить из-под стражи экс-лидера сирийских курдов Салиха Муслима. Его задержали в Пргае в ночь на воскресенье по линии Интерпола по требованию Турции. Анкара требовала экстрадиции Муслима и направила в Прагу досье на него.

У здания суда собрались сторонники курдского политика:

«Мы считаем его задержание несправедливым, поскольку курды, и лидеры курдов — союзники Европы, США и других стран, которые вместе борются против группировки „Исламское государство“ и других террористов — а в ордере на арест его самого́ называют террористом».

В Турции ясно дали понять, что считают Салиха Муслима причастным к террористической деятельности. Его партию «Демократический союз» в Анкаре считают ответвлением «Рабочей партии Курдистана», которую называют террористической.

Турецкие дипломаты ещё до решения суда заявили, что освобождение Муслима приведёт к осложнению двусторонних отношений, поскольку такой шаг Праги Анкара рассматривает как прямую поддержку терроризма.

В Турции подчеркнули, что не откажутся от преследования Салиха Муслима.