Чешский суд принял решение освободить из-под стражи экс-лидера сирийских курдов Салиха Муслима. Его задержали в Пргае в ночь на воскресенье по линии Интерпола по требованию Турции. Анкара требовала экстрадиции Муслима и направила в Прагу досье на него.
Чехия освободила курдского лидера
В Анкаре говорят об осложнении отношений с Прагой
Чехия освободила курдского лидера
У здания суда собрались сторонники курдского политика:
«Мы считаем его задержание несправедливым, поскольку курды, и лидеры курдов — союзники Европы, США и других стран, которые вместе борются против группировки „Исламское государство“ и других террористов — а в ордере на арест его самого́ называют террористом».
В Турции ясно дали понять, что считают Салиха Муслима причастным к террористической деятельности. Его партию «Демократический союз» в Анкаре считают ответвлением «Рабочей партии Курдистана», которую называют террористической.
Турецкие дипломаты ещё до решения суда заявили, что освобождение Муслима приведёт к осложнению двусторонних отношений, поскольку такой шаг Праги Анкара рассматривает как прямую поддержку терроризма.
В Турции подчеркнули, что не откажутся от преследования Салиха Муслима.