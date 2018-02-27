Сигары не найдется?

Сигары, этот символ размеренности жизни, в которой есть место для послеобеденного времяпрепровождения в уютной гостиной, и конечно же, сигары бывают только кубинскими, вся остальная продукция не достойна даже носить это гордое имя. В Гаване открылась ярмарка табачной продукции, и тут лозунги о вреде курения теряют свою боевитость и убедительность.