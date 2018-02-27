Сигары, этот символ размеренности жизни, в которой есть место для послеобеденного времяпрепровождения в уютной гостиной, и конечно же, сигары бывают только кубинскими, вся остальная продукция не достойна даже носить это гордое имя. В Гаване открылась ярмарка табачной продукции, и тут лозунги о вреде курения теряют свою боевитость и убедительность.
Сигары не найдется?
В Гаване открылась ярмарка кубинской табачной продукции, главной героиней которой стала сигара.
Сигары не найдется?
"Кубинские сигары продаются по всему миру, оборот нашей компании достиг полумиллиарда долларов в в прошлом году, а рост составил свыше 12 %, при том, что курс нашего песо не меняется. Грандиозный результат, которым можно гордиться", - рапортует вице-президент "HABANOS" Хосе Мария Лопе.
Сигары это еще и аксессуары. Это ножи, которыми их обрезают перед раскуриванием, особые спички, особый ящичек для их хранения, называемый хьюмидором. Сигара, несмотря на недовольство сторонников здорового образа жизни и скромности, не сдает своих позиций, оставаясь символом роскоши и декаданса.