Затишье на время выборов

Руководство колумбийской повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) объявило об одностороннем прекращении боевых действий на время парламентских выборов. Они пройдут в Колумбии 11 марта. По словам лидеров группировки, такое решение было принято, чтобы способствовать созданию благоприятной обстановки во время избирательного процесса. В этом же заявлении, опубликованном на сайте АНО, говорится о готовности ее представителей к возобновлению мирных переговоров с правительством Колумбии.