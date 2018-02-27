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Колумбия

Затишье на время выборов

Руководство колумбийской повстанческой группировки "Армия национального освобождения" объявило об одностороннем прекращении боевых действий на время парламентских выборов.

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Затишье на время выборов

Затишье на время выборов
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Руководство колумбийской повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) объявило об одностороннем прекращении боевых действий на время парламентских выборов. Они пройдут в Колумбии 11 марта. По словам лидеров группировки, такое решение было принято, чтобы способствовать созданию благоприятной обстановки во время избирательного процесса. В этом же заявлении, опубликованном на сайте АНО, говорится о готовности ее представителей к возобновлению мирных переговоров с правительством Колумбии.