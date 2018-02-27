Коалиция во главе с США убила на 5000 гражданских лиц больше, чем было заявлено

Согласно данным ведущей мониторинговой группы Airwars, в результате бомбардировок коалиции под руководством США в Ираке и в Сирии с 2014 года погибло в семь раз больше гражданских лиц, чем учтено официальной статистикой.

Коалиция во главе с США, которая состоит из альянса западных и ближневосточных стран, развернула наступление на позиции ИГИЛ на территории Ирака и Сирии в 2014 году. Целью ставилось «разрушить и уничтожить» самопровозглашённое "Исламское государство", а основным методом наступления стали регулярные бомбардировки позиций террористов. В коалицию входят 74 страны, включая Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды и страны Персидского залива.

Операция «Непоколебимая решимость» была нацелена также и на позиции сирийских правительственных войск, и коалиция признала в феврале 2018 года, что в результате авиаударов по силам, верным президенту Башару Асаду, погибли около 100 человек (как подразумевается, сирийских военных).

Но и гражданские лица попали в число жертв многочисленных бомбардировок.

Хронология ударов с воздуха коалиции США с августа 2014 года.

С момента начала операции в августе 2014 года до середины февраля 2018 в результате ударов коалиции погибли (по самым скромным оценкам) от 6,137 до 9,444 гражданских лиц. От этом сообщает Airwars - британская мониторинговая группа, состоящая из опытных журналистов, ведущих расследование ситуации.

Нет сомнения в том, что сотни из погибших под бомбами в Ираке и Сирии людей - это дети.

Жертвы среди гражданского населения (по минимальным оценкам) с августа 2014 года.

Земля, усеянная бомбами

Эти цифры резко контрастируют с официальными данными, которые предоставляет руководство операции «Непоколебимая решимость». Согласно последнему докладу, который был опубликован 23 февраля, в ходе военной кампании была учтена 841 «непреднамеренная смерть» среди гражданского населения. Эта цифра на 10 смертей превышает статистику, обнародованную коалицией в конце января.

Как подтвердили представители коалиции, в период с августа 2014 года по январь 2018 было нанесено 29.070 авиаударов по целям. Согласно официальным данным, в одном лишь январе этого года бомбардировщики коалиции совершили 287 боевых вылетов.

Все бомбовые удары коалиции США с 2014 года.

Как анализируются данные

Группа Airwars собирает данные, сопоставляя статистику, которая просачивается в местные СМИ и социальные сети с кадрами оперативной съёмки, отчётами в международной прессе, заявлениями различных НПО и утверждениями, которые периодически делают боевики террористических группировок. Полученные данные сравниваются с официальными опубликованными отчётами.

Отслеживая удары в воздуха, которые войска коалиции наносят по районам, где по подтверждённым данным проживает гражданское население, Airwars затем определяет, были ли эти налеты причиной вероятных смертей на земле.

Жертвы в прогнозах компании классифицируются на «подтвержденные» случаи и «вероятные». В обоих случаях используются сведения из, по меньшей мере, двух источников и подтверждение со стороны войск коалиции о бомбардировках в данной местности. На этом основании составляется оценка возможного минимального числа смертельных случаев среди гражданских лиц.

Откуда берётся расхождение в количестве погибших?

Один из британских журналистов, ведущих расследование в рамках проекта, Крис Вудс, рассказал телеканалу euronews что, по его мнению, расхождение в цифрах объясняется не методами, которые Airwars использует для сбора информации, а тем, что со своей стороны «коалиция [должным образом] не занимается сбором информации».

"Одна из важных причин в расхождении данных в том, что примерно половина этих цифр... пока ещё должна получить оценку представителями коалиции", - говорит Крис Вудс.

Ещё одна причина в расхождении официальной статистики и независимой оценки в том, что у коалиции весьма «консервативный подход» к подсчёту жертв среди гражданского населения. Представители коалиции учитывают смертельные случаи лишь при наличии визуального подтверждения, а значит люди, погибшие при обрушении гражданских строений в результате бомбовых ударов, не попадают в официальную статистику.

У каждого своя правда

В разговоре с журналистом euronews представитель пресс-бюро коалиции отверг утверждения в заниженной статистике смертности в Ираке и Сирии. Он отметил, что все случаи гражданских потерь тщательно исследуются. "У нас существует открытый и гласный процесс оценки возможных потерь среди гражданского населения. Мы регулярно публикуем эти данные", - заявил представитель коалиции.

Военные специалисты используют данные видео-регистраторов, интервью с пилотами и другие источники информации для оценки и подтверждения числа жертв среди мирного населения. По данным коалиции, оценка числа жертв ведётся также на основе секретных и публикуемых разведывательных отчетов, которые, по утверждению собеседника euronews, «в некоторых случаях могут быть даже более точными, чем опросы свидетелей» на месте военных действий.

Кто избавил Ирак и Сирию от ИГИЛ?

На наши вопросы ответил также профессор в области международных отношений Школы восточных и африканских исследований (SOAS) Лондонского университета Аршин Адиб-Могаддам. По его словам, официальная статистика «всегда занижается по сравнению с оценками независимых наблюдателей», а коалиция «попытается приуменьшить цифры любых потерь, ответственность за которые несёт армия» военного альянса.

По словам Адиб-Могаддама, операция западной военной коалиции в Сирии и Ираке «усугубила и без того хаотичную ситуацию» на местах. По его мнению, поражение "Исламского государства" в значительной мере является вовсе не результатом операции под руководством США.

«Сегодня самым влиятельным внешним игроком в регионе остаётся Россия, а кроме того баланс сил в регионе в значительной степени поддерживает Иран. Именно действия иранских сухопутных войск позволили одержать победу над ИГИЛ - в совокупности с помощью со стороны их союзников, ударов российской авиации и сирийской правительственной армии. В процессе [освобождения этих территорий от ИГИЛ] пострадало большое число людей. Весь кошмар Сирии обусловлен во многом конкурирующими между собой повестками дня, за которыми стоят соответствующие военные альянсы», - заключает профессор Адиб-Могаддам.