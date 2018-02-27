Австрийская общественная телерадиокомпания ORF подала в суд на вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе за неоднократные обвинения журналистов в распространении фейковых новостей. Ранее журналист ORF Армин Вольф также подал подал на Штрахе в суд отдельный иск о защите чести.
Иск против вице-канцлера
Австрийская телерадиокомпания подала в суд на вице-канцлера за регулярные обвинения в производстве фейковых новостей.
Иск против вице-канцлера
Последний колкий пост Штрахе, появился в Facebook две недели назад и уже удалён.
"Есть такое место, где ложь становится новостью. Это место — ORF", — написал вице канцлер, прикрепив фотографию ведущего новостей Армина Вольфа.
Подав иск в суд, руководство ORF заявило, что клеветнические обвинения Штрахе "оказали разрушительное воздействие на репутацию компании".
Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе - заместитель председателя ультраправой Австрийской партии свободы. Он уже давно обвинял ORF в поддержке левых и добивался отменить лицензионный сбор. через который финансируется компания. Штрахе уже извинился перед Армином Вольфом, а свой пост в Facebook назвал "просто сатирой".