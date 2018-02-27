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Австрия

Иск против вице-канцлера

Австрийская телерадиокомпания подала в суд на вице-канцлера за регулярные обвинения в производстве фейковых новостей.

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Иск против вице-канцлера

Иск против вице-канцлера
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Австрийская общественная телерадиокомпания ORF подала в суд на вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе за неоднократные обвинения журналистов в распространении фейковых новостей. Ранее журналист ORF Армин Вольф также подал подал на Штрахе в суд отдельный иск о защите чести.

Последний колкий пост Штрахе, появился в Facebook две недели назад и уже удалён.

"Есть такое место, где ложь становится новостью. Это место — ORF", — написал вице канцлер, прикрепив фотографию ведущего новостей Армина Вольфа.

Подав иск в суд, руководство ORF заявило, что клеветнические обвинения Штрахе "оказали разрушительное воздействие на репутацию компании".

Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе - заместитель председателя ультраправой Австрийской партии свободы. Он уже давно обвинял ORF в поддержке левых и добивался отменить лицензионный сбор. через который финансируется компания. Штрахе уже извинился перед Армином Вольфом, а свой пост в Facebook назвал "просто сатирой".