Продюсерская компания Харви и Роберта Вайнштейнов заявила, что начинает процедуру собственного банкротства после того, как никто не захотел ее купить.
Братья Вайнштейны - банкроты
Продюсерская компания объявила о начале процедуре банкротства после того, как не смогла найти на себя покупателей.
Братья Вайнштейны - банкроты
Компания нуждалась в крупных суммах наличности и в средствах на банковских счетах. Стало также известно, что менеджмент компании, который готовил сделку по продаже фирмы частным инвесторам, адресовал им письмо, в котором о продаже уже не просили, а умоляли, ссылаясь на бухгалтерскую отчетность.
Покупатели в итоге отказались от грядущей сделки еще и потому, что против компании братьев Вайнштенов был подан гражданский иск прокурором Нью-Йорка, который обвинял Харви и Боба Вайнштейнов в запугивании сотрудников, в ненадлежащем поведении по отношению к ним и в дискриминации по гендерному признаку.