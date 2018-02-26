Что делать, если даже бумага стоит дороже, чем достоинство венесуэльских банкнот, которые на ней были напечатаны? Можно использовать их вместо обоев. Или в качестве сырья для оригами. Есть и третий путь: производить из них мелкую галантерею, пояса, кошельки и бумажники.
Галантерейные банкноты
Из венесуэльских боливаров, на которых нельзя ничего купить, можно делать мольберты и сумочки.
Галантерейные банкноты
Выяснилось, что это не только красиво, но и приносит небольшой доход. Каждая вещица продается, и довольно охотно покупается. А стоит она от 10 до 15 долларов. Много дороже самой денежной единицы - боливара.
Есть еще один способ утилизации не имеющих покупательной способности боливаров: их них можно соорудить подручные материалы для художественных штудий, например, мольберт, холст или этюдник, как это сделал дизайнер Хосе Лео.