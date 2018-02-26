Галантерейные банкноты

Что делать, если даже бумага стоит дороже, чем достоинство венесуэльских банкнот, которые на ней были напечатаны? Можно использовать их вместо обоев. Или в качестве сырья для оригами. Есть и третий путь: производить из них мелкую галантерею, пояса, кошельки и бумажники.