Удары по Восточной Гуте, которые наносит сирийская армия, продолжаются, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая устанавливает на 30 дней перемирие. Сообщается, что это уже привело к гибели нескольких сотен человек.
Дамаск не соблюдает перемирие
Удары по Восточной Гуте продолжаются, несмотря на объявленное международным сообществом перемирие. Франция и Германия обращаются к Кремлю с просьбой повлиять на сирийское руководство.
Дамаск не соблюдает перемирие
Наряду с воздушными атаками Дамаск предпринимает и сухопутное наступление на этот анклав, являющийся одним из пригородом столицы страны. Франция и Германия обратились к Кремлю с просьбой повлиять на сирийское руководство, чтобы то соблюдало бы принятые договоренности.
В этом вопросе у официального Дамаска есть поддержка среди части населения страны.
"Я не поддерживаю режим перемирия, я поддерживаю операцию в Восточной Гуте. Я против прекращения огня, потому что это требовала оппозиция. Я надеюсь, что армейское наступление приблизит конец вооруженному противостоянию", - говорит этот прохожий.
Другой уверен. что режим перемирия не будет соблюдаться.
Несколько часов сирийская благотворительная организация, базирующаяся в США, сообщила, что в одну из больниц в Восточной Гуте поступили пациенты с симптомами отравления химоружием, среди них был один ребенок, который вскоре умер.