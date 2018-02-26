Российская олимпийская сборная вернулась на родину из южнокорейского Пхенчхана. Национальные флаги, цветы, дети - в московском аэропорту "Шереметьево" болельщики устроили им бурный прием. Всего спортсмены привезли домой 17 олимпийских наград. Из них две - высшего достоинства - завоевали мужская сборная России по хоккею и 15-летняя Алина Загитова, выигравшая соревнования в женском одиночном фигурном катании.
Встреча олимпийцев в "Шереметьево"
Российская олимпийская сборная вернулась на родину из южнокорейского Пхенчхана.
Встреча олимпийцев в "Шереметьево"