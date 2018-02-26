На церемонии закрытия зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане российские спортсмены вновь прошли под олимпийским флагом: МОК оставил в силе отстранение олимпийского комитета России - во многом из-за нарушения антидопинговых правил двумя спортсменами. А потому идти под флагом своей страны и использовать национальную символику олимпийцы из России не смогли.
Олимпийский комитет России восстановят, если...
МОК заявил, что Олимпийский комитет России будет восстановлен автоматически, если не будет выявлено новых случаев нарушения антидопинговых правил спортсменами, приехавшими в Пхёнчхан.
Олимпийский комитет России восстановят, если...
Приехавшие в Пхёнчхан российские болельщики стараются не поддаваться разочарованию:
"Конечно, у нас было много проблем. Но ничего: мы всё-таки здесь, а Россия - в наших сердцах. Для меня Олимпийские Игры - это в первую очередь содружество, люди".
Обсуждают решение МОК и на улицах Москвы:
"Мы это крайне, крайне не одобряем. Нам это не нравится, так не должно быть: спорт отдельно от политики должен быть всегда".
"Мы всё равно показали хорошие результаты, спортсмены есть спортсмены, это их жизнь. А под каким флагом - мы сами знаем, что у нас в душе".
Оставив в силе отстранение ОКР на церемонии закрытия, МОК тем не менее отметил, что российский комитет не причастен к обособленным случаям допинговых нарушений и может быть восстановлен уже к началу марта. По словам главы МОК Томаса Баха, это произойдет автоматически в случае отсутствия новых нарушений после проверки допинг-проб российских спортсменов с Игр в Пхёнчхане.
"Это очень объективное условие, и если это объективное условие будет выполнено, то санкции будут сняты", - сказал Бах. Всемирное антидопинговое агентство согласилось с этим решением.
МОК приостановил членство ОКР 5 декабря из-за нарушения антидопинговых правил. Российские спортсмены в Пхёнчхане выступали под олимпийским флагом в статусе "олимпийских атлетов из России".