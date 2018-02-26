Олимпийский комитет России восстановят, если...

На церемонии закрытия зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане российские спортсмены вновь прошли под олимпийским флагом: МОК оставил в силе отстранение олимпийского комитета России - во многом из-за нарушения антидопинговых правил двумя спортсменами. А потому идти под флагом своей страны и использовать национальную символику олимпийцы из России не смогли.

Приехавшие в Пхёнчхан российские болельщики стараются не поддаваться разочарованию:

"Конечно, у нас было много проблем. Но ничего: мы всё-таки здесь, а Россия - в наших сердцах. Для меня Олимпийские Игры - это в первую очередь содружество, люди".

Обсуждают решение МОК и на улицах Москвы:

"Мы это крайне, крайне не одобряем. Нам это не нравится, так не должно быть: спорт отдельно от политики должен быть всегда".

"Мы всё равно показали хорошие результаты, спортсмены есть спортсмены, это их жизнь. А под каким флагом - мы сами знаем, что у нас в душе".

Оставив в силе отстранение ОКР на церемонии закрытия, МОК тем не менее отметил, что российский комитет не причастен к обособленным случаям допинговых нарушений и может быть восстановлен уже к началу марта. По словам главы МОК Томаса Баха, это произойдет автоматически в случае отсутствия новых нарушений после проверки допинг-проб российских спортсменов с Игр в Пхёнчхане.

"Это очень объективное условие, и если это объективное условие будет выполнено, то санкции будут сняты", - сказал Бах. Всемирное антидопинговое агентство согласилось с этим решением.

МОК приостановил членство ОКР 5 декабря из-за нарушения антидопинговых правил. Российские спортсмены в Пхёнчхане выступали под олимпийским флагом в статусе "олимпийских атлетов из России".