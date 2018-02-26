В то время, как жители многих европейских стран страдают от неожиданно наступивших непривычных холодов и лишний раз не выходят на улицу, в России, в Калининградской области на озере Шенфлиз состоялся II Открытый чемпионат по зимнему плаванию при температуре воздуха -10°C.
Минус десять - не мороз
В Калининградской области на озере Шенфлиз состоялся II Открытый чемпионат по зимнему плаванию при температуре воздуха минус 10°C.
Минус десять - не мороз
"Очень холодно, плывётся сложно, но сейчас - горячо прямо, жарко", - говорит один из участников соревнований.
Возраст самого старшего моржа - 69 лет. Всего в заплыве приняли участие 73 любителя здорового образа жизни. Самой юной участницей стала 11-летняя девочка, проплывшая 25 метров вольным стилем. Большинство спортсменов пробовали свои силы на дистанции в 25 метров, однако семеро смогли проплыть 450 метров при температуре воды +1°C.