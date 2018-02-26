В Румынии несколько тысяч человек вышли на улицы Бухареста и других крупных городов страны с требованием отставки министра юстиции Тудорела Тоадера. Участники манифестаций выступили против планов Тоадера отстранить от должности главу Национального антикоррупционного управления Лауру Ковеши. В ее уходе заинтересована правящая партия.
Протесты в Румынии
В Румынии несколько тысяч людей вышли на улицы Бухареста и других крупных городов страны с требованием отставки министра юстиции Тудорела Тоадера.
Протесты в Румынии
"Это - народное восстание, и мы хотим отставки нашего министра юстиции Тудорела Тоадера, он лжет, он всегда лжет!" - говорит одна из участниц акции.
"Все собравшиеся на этой площади люди, все мы боимся, что европейские государства от нас отвернутся. И мы считаем, что мы этого не заслуживаем", - говорит один из манифестантов.
Ранее Тудорел Тоадер обвинил Лауру Ковеши в самоуправстве и пренебрежительном отношении к парламенту, а также в авторитаризме и нарушении конституции. Однако, Ковеши не может быть снята с должности без согласия президента Румынии.