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Румыния

Протесты в Румынии

В Румынии несколько тысяч людей вышли на улицы Бухареста и других крупных городов страны с требованием отставки министра юстиции Тудорела Тоадера.

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Протесты в Румынии

Протесты в Румынии
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В Румынии несколько тысяч человек вышли на улицы Бухареста и других крупных городов страны с требованием отставки министра юстиции Тудорела Тоадера. Участники манифестаций выступили против планов Тоадера отстранить от должности главу Национального антикоррупционного управления Лауру Ковеши. В ее уходе заинтересована правящая партия.

"Это - народное восстание, и мы хотим отставки нашего министра юстиции Тудорела Тоадера, он лжет, он всегда лжет!" - говорит одна из участниц акции.

"Все собравшиеся на этой площади люди, все мы боимся, что европейские государства от нас отвернутся. И мы считаем, что мы этого не заслуживаем", - говорит один из манифестантов.

Ранее Тудорел Тоадер обвинил Лауру Ковеши в самоуправстве и пренебрежительном отношении к парламенту, а также в авторитаризме и нарушении конституции. Однако, Ковеши не может быть снята с должности без согласия президента Румынии.