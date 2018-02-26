Вечный город под снежным покрывалом. Редкий для Рима снегопад прошел в ночь на понедельник. Аномальное явление вызвано холодным сибирским циклоном.
Снегопад в Риме
В последний раз снег в Риме выпал в 2012 году, но такой обильный как сегодня — несколько десятилетий назад.
Снегопад в Риме
Слой снежного покрова достиг 5 см, и при температуре около 0 градусов он не тает, что создает серьезные проблемы на дорогах. Снежный спектакль на улицах Рима, несомненно, радует туристов, которые получили возможность взять с собой на память уникальные фото и видео-съёмки.
Накануне из-за метеопрогноза городские власти приняли решение закрыть учебные заведения и попросили местных жителей по возможности оставаться дома. В движении общественного и железнодорожного транспорта наблюдаются серьезные перебои. Задержки авиарейсов зарегистрированы в столичных аэропортах.
Последний раз снегопад в Риме был в шесть лет назад и тоже в феврале, но такой обильный как сегодня — несколько десятилетий назад. На помощь коммунальным службам города призваны военные подразделения.
Снег выпал минувшей ночью даже в южных областях Италии . Рекордно низкие температуры установились на севере Апеннин, где снегопады сопровождаются сильнейшими порывами ветра. Так, температуры до минус 16 градусов по Цельсию зарегистрированы в северной области Пьемонт, минусовые температуры отмечены на острове Сардиния. Ночные температуры до минус 14 градусов установились в центре Апеннин. Порывы ветра "Бора" на северо-востоке Италии достигают 130 км/ч.