В сирийском районе Восточная Гута по поручению президента России Владимира Путина со вторника вводится ежедневная гуманитарная пауза; для выхода мирных жителей c 9 до 14 часов будет открыт гуманитарный коридор. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Гуманитарный коридор в Восточной Гуте
По поручению Путина для выхода мирных жителей c 9 до 14 часов будет открыт гуманитарный коридор.
Гуманитарный коридор в Восточной Гуте
По его словам, предлагается такие же гуманитарные коридоры организовать в районе Эт-Танф и лагере для беженцев Эр-Рукбан.
Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств-членов Совбеза, включая Россию.
Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на военные операции против группировки ИГИЛ и других террористических организаций.