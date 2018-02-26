Полярные "шапки" исчезают

Полярные "шапки" тают не по дням, а по часам: в середине февраля учёные отметили самый низкий уровень ледового покрытия приполярных морей, причём, по их оценкам, - такого не было за всю историю существования современной цивилизации.

За последние 12 тысяч лет (после на Земле сложились относительно стабильные климатические условия. Последние изменения в полярных регионах планеты означают, по мнению специалистов, вероятное окончание этой эпохи. Стабильный климат в разных областях на Земле привёл, в частности, к развитию и росту городов, коммерции и, в целом, современного образа жизни.

Несмотря на холодную погоду в Европе и снег в некоторых Средиземноморских странах, в Арктике и в Антарктике зима 2018 выдалась на редкость мягкой. Это, к примеру, отмечают синоптики, ведущие наблюдения за городами, которые расположены за полярным кругом. Так, на Шпицбергене, самой северной обитаемой территории на планете, средняя температура января была на 6°C выше обычной.

Многолетние наблюдения за арктическими льдами позволяют сделать вывод о том, что постоянный ледяной покров Арктики постепенно исчезает. Неминуемые последствия этого явления - рост экстремальных погодных условий и кардинальные сдвиги в экосистемах значительных территорий на планете.

Сегодня на земле около 16 млн кв км морской поверхности покрыты льдами. Всего четверть века назад эта площадь составляла примерно 18,5 млн кв км.

Сокращение площади арктических льдов - результат повышения среднегодовой температуры в приарктических регионах. Учёные выяснили, что в Арктике уже 44.000 лет не было столь мягкого климата. Что касается Антарктики, то таяние шельфовых льдов всегда было здесь сезонным явлением. Однако, существуют научные свидетельства того, что в Антарктиде было значительно меньше льда примерно 128.000 лет назад.

В то время как подавляющее большинство учёных не сомневается в том, что таяние арктических льдов вызвано последствиями человеческой деятельности, считается, что сокращение ледяного покрова в Антарктике может быть частью естественного цикла температурного колебания.