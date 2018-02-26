Взрыв в Лестере: есть погишие

По предварительным сведениям, жертвами взрыва стали по меньшей мере четыре человека, есть раненые, двое из них находятся в критическом состоянии. Мощный взрыв разрушил жилой дом и небольшой магазин. Полиция говорит, что пока нет оснований полагать, что это был акт террора.