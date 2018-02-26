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Великобритания

Взрыв в Лестере: есть погишие

По предварительным сведениям, жертвами взрыва стали по меньшей мере четыре человека, есть раненые, двое из них находятся в критическом состоянии. Мощный взрыв разрушил жилой дом и небольшой магазин. Полиция говорит, что пока нет оснований полагать, что это был акт террора.

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Взрыв в Лестере: есть погишие

Взрыв в Лестере: есть погишие
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Четыре человека погибли, есть и раненые, двое из них находятся в критическом состоянии - в результате мощного взрыва в британском Лестере. Были перекрыты улицы, полиция обратилась к жителям города с просьбой держаться подальше от места проишествия.

По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что их буквально подбросило в их жилищах, несмотря на то, что эти дома были расположены в радиусе нескольких кварталов.

Этим взрывом был разрушен жилой доб, а также магазин. После взрыва сразу же начался пожар, который препятствовал доступу экстренных служб на место случившегося. По словам официальных лиц, пока нет оснований предполагать, что взрыв был актом террора.

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