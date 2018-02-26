Собаки против рака

Четвероногие друзья человека могут спасти его жизнь не только защищая: военных собак в итальянской армии обучают для диагностики рака предстательной железы. Уже давно известно, что собаки могут делать это с большой точностью. Учёные считают, что это результат их способности распознавать ЛОС - летучие органические соединения.