Четвероногие друзья человека могут спасти его жизнь не только защищая: военных собак в итальянской армии обучают для диагностики рака предстательной железы. Уже давно известно, что собаки могут делать это с большой точностью. Учёные считают, что это результат их способности распознавать ЛОС - летучие органические соединения.
Собаки против рака
В Италии военных собак тренируют для диагностики рака.
Собаки против рака
В выдыхаемом воздухе их около 4 000 ЛОС. Собаки выявляли их в образцах мочи больных раком простаты с общей точностью 98%.
В перспективе учёные надеются создать автоматический анализатор, своего рода "электронный нос", способный уловить, распознать "запах рака" на ранних стадиях, когда болезнь ещё поддаётся лечению.
"Цель следующего этапа наших исследований - понять, какие именно молекулы улавливает собака, определить их состав и создать инструмент, который сможет их обнаружить" - говорит учёный Джиарио Конти из Итальянского общества уроонкологии
Опыты показали, что собака способна диагностировать также рак мочевого пузыря, легких, яичников и груди.