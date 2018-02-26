«+Европа» = «+Италия»

Движение «+Европа» во главе с экс-еврокомиссаром Эммой Бонино — проевропейская партия, идущая в коалиции с демократами, которые сейчас сильно страдают от внутренних разногласий.

На парламентских выборах, которые состоятся в Италии в воскресенье, движению отдают примерно 3% голосов. Впрочем, и эта небольшая поддержка может сыграть свою роль в формировании правящей коалиции.

Среди избирателей «+Европы» прежде всего проевропейская молодёжь и итальянская диаспора в европейских странах. Не случайно многие предвыборные митинги партии проходят за рубежом, с участием известных европейских политиков:

«Единственное наше будущее — это „больше Европы“, поскольку это одновременно лучше и для Италии: ведь молодым поколениям будет легче реализовать себя на большой территории, на богатом континенте. Так что сильно ошибаются те, кто требуют делать выбор между „больше Европы“ и „больше Италии“: „больше Европы“ это и есть „больше Италии“», — говорит экс-премьер Бельгии Ги Верховстадт.

Левоцентристы, в число которых входит «+Европа», открыто называют среди главных своих целей создание «Соединённых штатов Европы»:

«У Европейского Союза много недостатков, и в том, что мы остаёмся в ЕС, есть много недостатков. Но это не значит, что нам не нужно продолжать идти по этому пути вместе с другими. Перед нами много нерешённых задач на ближайшее десятилетие — миграция, влияние новых технологий, рынок труда... Мы не сможем со всем этим справиться в одиночку? Мы вместе последние десятилетия очень много работали над обеспечением прав и европейцев, и итальянцев. Нужно переходить и к следующему этапу — обеспечению возможностей», — уверен кандидат партии Алессандро Фузакья.