Партия Меркель проголосовала за коалицию

Если баварский ХСС — давний и верный партнёр Ангелы Меркель, названия обеих партий чаще всего называют вместе — то СДПГ ещё не сказала своего слова. Социал-демократы примут решение по результатам опроса всех партийцев. Итоги плебисцита планирует опубликовать 4 марта. Лишь тогда «большой коалиции» может быть дан зелёный свет.

Германия живёт без нового правительства уже пять месяцев: выборы состоялись ещё в сентябре. Первый вариант коалиции, с «зелёными» и либералами, согласовать не удалось. Лидер СДПГ Мартин Шульц также показал себя нелёгким переговорщиком.

Накануне Ангела Меркель опубликовала список своих кандидатов на ряд министерских постов. Однако всё это сработает только если большинство социал-демократов согласятся на союз с канцлером. В противном случае, по мнению аналитиков, вариантов у Меркель не останется, и скорее всего придётся назначать новые всеобщие выборы.