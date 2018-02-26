Как будет вести торговлю Великобритания пост-"брексита"?
Будущее британской торговли вне таможенного союза
Как будет вести торговлю Великобритания пост-"брексита"? Стоит ли стране покидать Европейский таможенный союз и единый рынок?
Будущее британской торговли вне таможенного союза
Британское правительство, заявившее о готовности покинуть Европейский таможенный союз, вынуждено испытывать на себе растущее давление со стороны оппозиции и даже представителей правящих кругов.
Договор о таможенном союзе входит в Соглашение о свободной торговле. Со стран, его подписавших, не взимаются ни сборы, ни пошлины. А на ввозимые товары установлены тарифы, одинаковые для всех.
По примеру Андорры, Сан-Марино или Турции Соединённое королевство тоже может быть членом таможенного союза, не находясь при этом в составе ЕС. Основное преимущество такого положения - расширенная торговля с членами сообщества и отсутствие барьеров и ограничений. Выгода ощутима во многих отраслях, как, например, в производстве автомобилей, ведь детали к ним зачастую поставляются из разных стран.
К тому же, за столом переговоров голос той же Болгарии, как, впрочем, любой страны со слабой экономикой , становится весомее, если за ней стоит целое сообщество.
Но скептики твердят: при таком раскладе Лондону придется подчиняться правилам игры, установленным Брюсселем. Одно из них - запрет на заключение односторонних сделок с третьими странами. Он закрывает путь к сотрудничеству с таким потенциальным торговым партнером, как Китай.
И это главный аргумент противников членства Великобритании в таможенном союзе.