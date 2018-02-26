Луиджи ди Майо: из грязи в князи

Луиджи ди Майо называют звездой “Движения “5 звезд” – политической силы, которая возникла неожиданно, став настоящим потрясением для многих. Ему 31 год. За пять лет он прошел путь от безработного, который бросил учебу в университете, до кандидата в премьер-министры. Сегодня внесистемное движение, которым он руководит, превратилось в самую популярную партию Италии. Взлет Луиджи ди Майо был стремительным. Впрочем, и само “Движение “5 звезд” в свое время очень быстро заставило всех вокруг о заговорить о себе.

Еще будучи студентом, ди Майо присоединился к протестному движению Беппе Грилло. Известный комик во всеуслышание говорил о растущем разочаровании среди итальянцев, вызванном неспособностью политиков справиться с экономическим кризисом. Грилло никогда не баллотировался в депутаты парламента, но ему удалось превратить “Движение “5 звезд” в полноценную партию. То, что это не шутка, стало ясно очень быстро.

Премьер без высшего образования?

Во время выборов 2013 года Луиджи ди Майо оставил заявку со своей кандидатурой на сайте “Движения “5 звезд”. Получил лишь 187 голосов, но этого ему хватило, чтобы занять место в парламенте. Он стал самым молодым вице-спикером нижней палаты. Его принцип – не называть никого из депутатов “Ваша честь”. Из грязи в князи – историю успеха ди Майо рассказал журналист Паоло Пиконе. Оба они родом из одного города.

“Я начал свою книгу словами Сенеки: “Удача — это то, что происходит, когда талант встречает возможность”. Луиджи ди Майо, прежде всего, критикуют за то, что у него нет высшего образования. Я не хочу быть адвокатом дьявола, но я напомню, что университет не окончили министр образования, министр здравоохранения. Так почему Луиджи ди Майо обязательно нужен диплом, чтобы стать премьер-министром? Дайте ему время, чтобы набраться опыта”.

Клаудио Лаванга, NBC: “Город Помильяно-д’Арко рядом с Неаполем. Здесь родился Луиджи ди Майо. Это самый развитый район юга Италии. И если ди Майо возглавит правительство, то о Помильяно-д‘Аарко заговорят еще и как о родине самого молодого премьер-министра в истории Италии”.

После выборов 2013 года 160 мест в парламенте заняли люди, у которых не было никакого или почти никакого опыта в политике. И среди них оказался ди Майо. Сделать власть более открытой – главное его обещание. Но, как считает бывший директор по связям с общественностью “Движения “5 звезд” Никола Биондо, сдержать обещание у ди Майо не получилось.

“Они вели себя как школьники, которые оказались без присмотра учителей и директора. Правительство 2013 года начало свою работу со споров о возмещении суточных расходов, о деньгах”.

Парламентарии “Движения “5 звезд” обещали перечислять половину своей зарплаты в фонд, который помогает малым предприятиям. Но, как выяснилось в начале февраля, некоторые депутаты и сенаторы решили не делиться заработанным.

“Это горькая ирония. “Движение “5 звезд” родилось из обещания, что политика больше не будет стоить ни цента. К сожалению, реальность оттеснила принципы”, – считает Биондо.

Голос, лицо и голова “Движения “5 звезд”

Если Беппе Грилло – это голос, а ди Майо – лицо “Движения “5 звезд”, то головой этой партии можно было назвать Джанроберто Казаледжио. Он основатель небольшой компании в сфере интернет-консультирования. Казаледжо занимался онлайн-поддержкой “Движения “5 звезд”: создавал базы данных с именами сторонников партии, организовывал мероприятия по стране. Прямая демократия в Интернете – так Казаледжо описывал свою мечту. Он хотел, чтобы граждане получили возможность голосовать на выборах, не выходя из дома.

В 2016 году Казаледжо не стало. И критики опасаются, что его сын Давиде предал идею отца.

“Администраторы сайта имеют доступ ко всем данным, ко всему, что связано с “Движением “5 звезд”. Я говорю о Давиде Казаледжио, его программистах или о ком-либо другом, у кого есть доступ к этой информации. Теоретически эти люди обладают политической властью, у них есть власть для ведения переговоров с теми, кто хочет присоединиться к движению. И хотя Казаледжио сам утверждает, что никогда не следил, не контролировал, кто за кого голосует, все знают, что теоретически он может это делать, а потому люди не могут искренне высказывать свои политические предпочтения. Джанроберто предали, его идею предали, и неважно, хороша была эта идея или плоха”, – считает бывший сотрудник Казаледжо Марко Канестрари.

Клаудио Лаванга, NBC, “Несмотря на критику, которая сыпется на “Движение “5 звезд”, оно по-прежнему лидирует в опросах. Итальянский закон о выборах создает благоприятные условия для коалиций, затрудняя положение партий-одиночек. Члены “Движения “5 звезд” говорят, что с презрением относятся к традиционным политическим силам, но после выборов движение может оказаться перед сложным выбором: вступить в переговоры с этими партиями или остаться в оппозиции”.