"Брексит": лейбористы - за таможенный союз с ЕС

Парламентская оппозиция Великобритании обнародовала свой план по "брекситу". Выступая в университете Ковентри в понедельник, лидер лейбористов Джереми Корбин сказал, что его партия выступают за членство в европейском таможенном союзе в течение двухлетнего переходного периода после ухода Великобритании из ЕС в марте 2019 года.

"В течение переходного периода, который был предложен в первую очередь лейбористами, мы будем стремится к тому, чтобы наша страна оставалась в таможенном союзе с ЕС и на едином рынке. Это означает, что мы будем во время переходного периода соблюдать правила и союза, и рынка", - сказал Корбин.

Лейбористы, выступавшие против "брексита", были вынуждены принять результаты референдума. Но они выступают против тех предложений тори, которые могут, по их мнению, навредить трудоустройству, правам и стандартам проживания британцев.

"Мы предлагаем провести переговоры о новом всеобъемлющем таможенном союзе с ЕС, чтобы гарантировать отсутствие тарифов внутри Европы и избежать жесткой границы в Северной Ирландии", - говорит лидер лейбористов.

Он обвиняет правящих консерваторов в том, что у них ни внятного экономического плана, ни плана по "брекситу". По словам Корбина, оппозиция "не допустит, чтобы козлами отпущения тори делали мигрантов, настраивали друг против друга поколения и этнические общины" Великобритании. Свои приоритетом при осуществлении "брексита" лейбористы считают интересы народа страны.

Выход Великобритании из состава Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. Переходный период после "брексита" продлится до конца 2020 года.