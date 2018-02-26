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мир

Холод из Сибири сковал Европу

Атмосферный фронт принес с собой обильные снегопады и сильный ветер, температура воздуха упала до рекордно низких показателей.

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Холод из Сибири сковал Европу

Холод из Сибири сковал Европу
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Атмосферный фронт из Сибири сковал холодом многие страны Европы. Побиты температурные рекорды На юге Болгарии объявлен красный — самый высокий — уровень угрозы. На автотрассах наблюдаются серьезные пробки из-за сложных погодных условий и участившихся аварий. Десятки населенных пунктов остались без электричества из-за снегопада.

"Москва-Париж", "Буран", "Чудовище с востока" — атмосферный фронт в Европе получил разные названия. По данным метеорологов, такая погода продержится минимум до четверга.

В Московской области в ночь на вторник ожидается аномальный мороз с температурой воздуха до -32 градусов.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков объясняет: "Обширный антициклон, который стоит над Скандинавским полуостровом —очень большой. Его гребень доходит до Польши. И как раз в передней части антициклона холод выносится с европейской части Россиии на восточную Европу".

В Бухаресте закрыты детские сады, школы и лицеи. В Хорватии в результате серьезного ДТП с участием грузовика грузовика и пассажирского автобуса тяжелые травмы получили 17 человек.

К расчистке снега в итальянской столице привлечены военные. В ряде районов Рима высота снежного покрова достигла 10 сантиметрв. Практически прервано региональное железнодорожное сообщение. Температуры достигли минимально низких показателей на севере Апеннин и в горах, где столбик термометра опустился до рекордных -40 градусов.