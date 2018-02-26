«Создание лучшего будущего» — лозунг нынешнего Всемирного мобильного конгресса в Барселоне. 2300 участников соревнуются в способности привлечь покупателя последними достижениями техники.
Искусственный интеллект против «банана»
2300 участников ВМК в Барселоне представляют и новинки, и классику прошлого века
Искусственный интеллект против «банана»
К примеру, LG по ряду причин задерживает презентацию своего нового флагмана до лета, зато прошлогодние модели снабжает искусственным интеллектом:
«„Мозги“ абсолютно новые, у него есть искусственный интеллект. Можно, к примеру,навести камеру на предмет — и он вам подскажет, что это такое, и сам подстроит режим работы камеры для наилучшего качества снимка», — говорит директор по корпоративным коммуникациям LG.
Режимов у ИИ камеры восемь: еда, животное, портрет, город, пейзаж, цветок, восход и закат.
Устройства «Самсунга» снабжены новым объективом, почти таким же, как у настоящих фотоаппаратов.
А вот третий в мире производитель смартфонов Huawei обещает стремиться в будущее и эволюционно, и революционно:
«Мы запустили первый в мире ноутбук с полноразмерным сенсорным экраном. Во-вторых, это мультимедийная серия M5. А самое главное — первый в мире коммерческий клиентский терминал, поддерживающий 5G», — рассказывает управляющий французским отделением Huawei Алекс Хонг.
Nokia на этом фоне продолжает возвращение на рынок с собственной «перезагруженной» классикой. Вслед за легендарным 3310 финны привезли в Барселону не менее известный «банан из Матрицы» — слайдер 8110.
Кристина Хинер, «Евроньюс»:
«Почти все крупные и малые производители смартфонов показывают в Барселоне свои достижения и новинки. Поскольку современные смартфоны могуд делать почти всё что угодно и заменяют собой множество других устройств, производителям приходится непрерывно трудиться, чтобы их продукт отличался от других и мог удивить нас».