На барселонском всемирном конгрессе мобильной связи Самсунг предлагает новую модель в двух модификациях: Galaxy S9 and более крупный по размеру S9+. Главное отличие обеих "девяток" - улучшенные возможности фото- и видеосъемки, каждое устройство снабжено новым объективом, позволяющим делать снимки в условиях низкой и сверх низкой освещенности.
Смартфоны: самые ожидаемые премьеры
Это новая модель Galaxy от Samsung, планшеты Huawei и новая "старая" модель Nokia, похожая на банан.
Смартфоны: самые ожидаемые премьеры
Вновь премьера и у Nokia, когда-то лидера, а сейчас медленно возвращающейся на рынок. Как и на прошлом барселонском форуме, на этот раз HMD, компания, возрождающая когда-то популярный бренд, вновь показывает модель с флером ретро, взяв за основу устройство, вышедшее на рынок 22 года назад, модель 8110, желая понравиться в том числе и миллениалам. На это намекает корпус, цветом напоминающий банан.
Китайский концерн Huawei предпочел показать не смартфон, а объявить о начале выпуска нового компьютера MateBook X Pro (в названии трудно не услышать референцию продукции Apple), и три планшета, с размером экрана от восьми с половиной до почти 11 дюймов.