Преступление против моды или новый бьюти-тренд? В небольшом австралийском городке Кури Кури прошел фестиваль "маллета"), прически, которая пережила настоящий бум в 70-80-х годах.
Обратно в 70-е: "маллет" возвращается
В австралийском городке Кури Кури прошёл фестиваль "маллета" - прически, которая была популярна 40 лет назад, но достойной того, чтобы вновь войти в моду, считают местные жители.
Обратно в 70-е: "маллет" возвращается
Короткие волосы спереди и сбоку, но длинные сзади - эта стрижка пользуется огромной популярностью среди местных жителей. Они уверены: "маллет" достоин возрождения.
"Я ношу эту прическу с 72-го года. Большинство этих парней - моих соперников - в то время ещё даже не родились", - говорит один из конкурсантов.
Чей "маллет" длиннее, пышнее и эстетичнее? 150 конкурсантов соревновались в нескольких категориях. Победители были определены среди мужчин, женщин и детей. Обладатель главного приза отращивал свою "гриву" в течение 30 лет.
"Жители Кури считают, что благодаря им "маллет" возвращается в моду. Мы хотели предоставить горожанам возможность продемонстрировать как в эту прическу можно привносить что-то новое, в соответствии с сегодняшними модными тенденциями", - рассказывает организатор мероприятия.
"Маллет" - не просто прическа. это образ жизни, который не мыслим без зажигательных танцев, что и продемонстрировали под занавес фестиваля его гости и участники.