"В Турции нет дебатов"

Мерал Акшенер - бывший министр внутренних дел Турции и лидер недавно созданной новой оппозиционной партии "Хорошая партия". На президентских выборах в 2019 году она намерена выдвинуть свою кандидатуру. Во время поездки по приграничным с Сирией районам, политик дала небольшое интервью журналисту телеканала "Евроньюс".

euronews:

"Одобряете ли вы проводимую Турцией совместно с силами Свободной сирийской армии операцию в Африне? Считаете ли вы, что Турция столкнется с сирийской армией в Африне, или с войсками США в Манбидже?"

Мерал Акшенер:

"К сожалению, Турция превратилась в страну, которая не ведет ни парламентских, ни общественных дебатов по своей внешней политике. Внешняя политика формируется сегодня на основе заявлений Эрдогана. В результате, мы каждый день сталкиваемся с последствиями этого. По поводу "Свободной сирийской армии" я хотела бы сказать следующее - мы начали запоздалую операцию в Африне, которая направлена на обеспечение безопасности Турции, в соответствии с международным правом. Это - не война, это - военная операция, и она легитимна.

Господин Эрдоган заявил, что она будет закончена лишь тогда, когда будут достигнуты все поставленные цели. И в этом контексте "Свободная сирийская армия" становится другом Турции как с точки зрения международного права, так и с точки зрения внешней политики.

Но на дипломатическом поле, где с одной стороны - США, а с другой - Россия и Иран, и когда наша политика формируется только лидером правящей "Партии справедливости и развития" и даже министерство иностранных дел вне игры, у нас нет возможности сказать "да" или "нет".