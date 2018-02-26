"Несмотря на резолюцию, принятую Советом Безопасности ООН , в Восточной Гуте не удаётся достичь прекращения огня", - заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что Анкара намерена продолжить переговоры с Москвой и Тегераном по этому вопросу.
Макрон - Эрдогану: резолюция СБ ООН касается Африна
Лидеры Франции и Турции провели телефонный разговор, посвящённый ситуации в Сирии. В нём Эммануэль Макрон напомнил своему турецкому коллеге, что Африн подпадает под резолюцию СБ ООН о прекращении огня.
Макрон - Эрдогану: резолюция СБ ООН касается Африна
Заявление прозвучало после того, как турецкий лидер провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Я ясно понял, что господин Макрон обеспокоен этим вопросом. Я принял к сведению данные им замечания относительно причин этой обеспокоенности <...> Мы будем следить за ходом событий вместе с Францией, с Советом Безопасности ООН и Организацией Объединенных Наций с той целью, чтобы как можно скорее насилию в Восточной Гуте пришел конец", - сазал он.
Между тем, Макрон напомнил своему турецкому коллеге, что резолюция Совбеза "распространяется на всю сирийскую территорию". 30-дневное перемирие должно быть установлено и в Африне, в котором ВС Турции проводят военную операцию "Оливковая ветвь". Туда же накануне был переброшен турецкий спецназ для ведения очередных боевых действий с курдами.