Новые протесты в Барселоне против визита короля Испании Фелипе.
Долой власть короля!
В Барселоне недовольны визитом короля Испании Фелипе. Король приехал в столицу Каталонии, где с ноября действует прямое правление Мадрида, на открытие международного салона мобильной связи.
Долой власть короля!
На улицы и площади вышли сторонники независимости Каталонии с пустыми кастрюлями, которые они использовали как бубны, чтобы выразить недовольство политикой центральной власти. Пока в Барселоне и во всей Каталонии действует прямое правление официального Мадрида, введенное в ноябре, сразу после референдума о независимости, который состоялся прошлой осенью.
Король приехал в Барселону на открытие международного салона мобильной связи.