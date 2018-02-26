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Испания

Долой власть короля!

В Барселоне недовольны визитом короля Испании Фелипе. Король приехал в столицу Каталонии, где с ноября действует прямое правление Мадрида, на открытие международного салона мобильной связи.

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Долой власть короля!

Долой власть короля!
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Новые протесты в Барселоне против визита короля Испании Фелипе.

На улицы и площади вышли сторонники независимости Каталонии с пустыми кастрюлями, которые они использовали как бубны, чтобы выразить недовольство политикой центральной власти. Пока в Барселоне и во всей Каталонии действует прямое правление официального Мадрида, введенное в ноябре, сразу после референдума о независимости, который состоялся прошлой осенью.

Король приехал в Барселону на открытие международного салона мобильной связи.

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