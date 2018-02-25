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Индия

Умерла актриса Шридеви

В Дубае скончалась известная индийская актриса Шридеви.

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Умерла актриса Шридеви

Умерла актриса Шридеви
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Болливуд скорбит. Знаменитая индийская киноактриса Шридеви скончалась от сердечного приступа в Дубае, куда она приехала на свадьбу племянника, в минувшую субботу в возрасте 54 лет.

Шридеви считается одной из самых популярных звезд индийского кино, свою карьеру она начала в возрасте 4-х лет. Всего актриса снялась в 270 картинах.

"Она была поистине многогранной актрисой: прекрасно танцевала, пела. Отлично справлялась со всеми предложенными ролями, как в мелодраме так и в комедии", - поделился своими впечатлениями о работе с актрисой режиссер Мадхур Бхандаркар.

Советским зрителям актриса была известна по фильмам "Артист" (Kalaakaar, 1983 г.), "Родной ребенок" (Aulad, 1987 г.), "Мистер Индия" (Mr. India, 1987 г.) и другим.

Соболезнования по поводу кончины актрисы выразили премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Рам Натх Ковинд.