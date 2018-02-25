Болливуд скорбит. Знаменитая индийская киноактриса Шридеви скончалась от сердечного приступа в Дубае, куда она приехала на свадьбу племянника, в минувшую субботу в возрасте 54 лет.
Умерла актриса Шридеви
В Дубае скончалась известная индийская актриса Шридеви.
Умерла актриса Шридеви
Шридеви считается одной из самых популярных звезд индийского кино, свою карьеру она начала в возрасте 4-х лет. Всего актриса снялась в 270 картинах.
"Она была поистине многогранной актрисой: прекрасно танцевала, пела. Отлично справлялась со всеми предложенными ролями, как в мелодраме так и в комедии", - поделился своими впечатлениями о работе с актрисой режиссер Мадхур Бхандаркар.
Советским зрителям актриса была известна по фильмам "Артист" (Kalaakaar, 1983 г.), "Родной ребенок" (Aulad, 1987 г.), "Мистер Индия" (Mr. India, 1987 г.) и другим.
Соболезнования по поводу кончины актрисы выразили премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Рам Натх Ковинд.