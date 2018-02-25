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Сирия

Обстрелы Восточной Гуты продолжились

Обстановка в Восточной Гуте остается сложной. В воскресенье воздушные налеты и артиллерийские обстрелы по пригородам Дамаска продолжила сирийская армия.

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Обстрелы Восточной Гуты продолжились

Обстрелы Восточной Гуты продолжились
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Об обстрелах заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Лондоне. Ливанские источники, в свою очередь, сообщают, что сирийская армия начала наземное наступление.

Атаки продолжаются несмотря на 30-дневное перемирие, за которое единогласно проголосовали члены Совета Безопасности ООН накануне.

Мансур Айяд аль-Утейби, представитель Кувейта:

"Перемирие - это маленький шаг, чтобы облегчить страдания сирийского народа. Ещё остается много работы, чтобы положить конец кризису. Мы подтверждаем, что политическое решение – единственное способ преодолеть кризис в Сирии".

В воскресенье Иран заявил, что продолжит военную операцию в пригородах Дамаска. Тегеран будет обстреливать районы, которые удерживают террористы. На остальной территории Иран и сирийские власти будут соблюдать временное прекращение огня.

За последнюю неделю в Восточной Гуте погибли более 500 гражданских лиц, в том числе около 120 детей.

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