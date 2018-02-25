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Южная Корея

Под нейтральным флагом

МОК не вернул российским спортсменам национальный флаг на церемонию закрытия Олимпиады в Пхёнчхане

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Под нейтральным флагом

Под нейтральным флагом
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В воскресенье Международный Олимпийский Комитет принял решение не восстанавливать в правах Олимпийской Комитет России, в результате чего российские спортсмены на церемонии закрытия Игр пройдут под нейтральным флагом.

Причиной такого решения стали два нарушения антидопинговых правил, которые были допущены российскими спортсменами в ходе Игр.

На сессии Международного Олимпийского Комитета был также заслушан доклад о соблюдении российской стороной требований МОК. Комиссия пришла к выводу, что критерии были выполнены, а два выявленных допинг-случая - у керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой - носят единичный, несистемный характер.