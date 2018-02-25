Спустя 26 лет: сборная России - олимпийский чемпион

Спустя 26 лет "Красная машина" возвращает себе олимпийское чемпионское звание. В финале Игр-2018 сборная России сломила сопротивление главной сенсации турнира - сборной Германии. В лихо закрученном сценарии подопечные Олега Знарка открыли счет на последней секунде первого периода - отличился Вячеслав Войнов. Первый период прошел с ощутимым превосходством российской сборной, однако во второй 20-минутке немцы сумели перехватить инициативу. Нанеся восемь ударов по воротам Василия Кошечкина, они сравняли счет после рикошета от плеча российского голкипера.