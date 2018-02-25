Спустя 26 лет "Красная машина" возвращает себе олимпийское чемпионское звание. В финале Игр-2018 сборная России сломила сопротивление главной сенсации турнира - сборной Германии. В лихо закрученном сценарии подопечные Олега Знарка открыли счет на последней секунде первого периода - отличился Вячеслав Войнов. Первый период прошел с ощутимым превосходством российской сборной, однако во второй 20-минутке немцы сумели перехватить инициативу. Нанеся восемь ударов по воротам Василия Кошечкина, они сравняли счет после рикошета от плеча российского голкипера.
Спустя 26 лет: сборная России - олимпийский чемпион
В финале Олимпиады российская хоккейная сборная со счетом 4:3 победила в овертайме Германию.
Спустя 26 лет: сборная России - олимпийский чемпион
Ближе к концу третьего периода Никита Гусев вновь вывел российскую сборную вперед, однако несколько следующих минут стали для болельщиков сборной России настоящим кошмаром. Немецкие хоккеисты быстро забили две шайбы после грубых ошибок российской обороны усилиями Кахуна и Мюллера, поведя со счетом 3:2, а за две минуты до конца периода получили и численное преимущество.
До сенсационного "золота" немцам не хватило 56 секунд. Тренеры российской сборной сняли вратаря, и этот ход ва-банк реализовал себя голом главного героя матча Гусева.
В овертайме инициатива вновь перешла к сборной России, которая забила победную шайбу в большинстве после удаления Раймера. Чемпионский удар с паса все того же Гусева нанес Кирилл Капризов.
Гусев стал в итоге лучшим бомбардиром турнира, Илья Ковальчук получил звание MVP, а Павел Дацюк седьмым из россиян вошел по итогам Олимпиады в престижный "Тройной золотой клуб", куда включаются хоккеисты, имеющие в своем активе победы на Олимпийских играх, чемпионате мира и Кубке Стэнли.