Папа римский Франциск призвал к немедленному прекращению огня в Сирии и в частности в Восточной Гуте. Во время воскресной проповеди он обратился из окна Апостольского дворца к паломникам.
Папа римский призвал к миру в Сирии
На фоне происходящего в Восточной Гуте понтифик призвал к прекращению огня и оказанию помощи нуждающимся
Папа римский призвал к миру в Сирии
Накануне Совбез ООН единогласно поддержал 30-дневное прекращение огня по всей стране. Несмотря на это, по сообщениям наблюдателей, обстрелы пригородов Дамаска не прекращаются. Сирийские власти, в свою очередь, обвиняют укрепившихся там оппозиционеров и исламистов в обстрелах столицы.
«Это бесчеловечно. Нельзя бороться со злом при помощи другого зла. Поэтому я от всего сердца призываю остановить насилие, чтобы открыть доступ к гуманитарной помощи, продуктам питания и медицине, а также обеспечению эвакуации раненых и больных», — заявил понтифик.
По данным западных наблюдателей, за последнюю неделю в Восточной Гуте погибли более 500 гражданских лиц, в том числе около 120 детей.