Северная Корея готова к переговорам с США. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Южной Кореи.
КНДР готова к диалогу с США
КНДР согласилась налаживать контакты с Южной Кореей и США.
КНДР готова к диалогу с США
Делегация высокопоставленных чиновников из КНДР прибыла в Южную Корею на церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, на которой также присутствовала делегация США во главе с дочерью американского президента Иванкой Трамп.
В ходе встречи с делигацией из КНДР глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что для улучшения отношений между Сеулом и Пхеньяном, а также урегулирования вопросов Корейского полуострова жизненно необходим диалог между США и КНДР.
Северокорейскую делегацию из восьми человек возглавляет заместитель председателя ЦК КНДР Ким Ён Чхоль. Он внесен в международный черный список, и его визит в Южную Корею вызвал негативную реакцию со стороны многих местных жителей. Его считают ответственным за организацию затопления южнокорейского корвета "Чхонан" в 2010 году.