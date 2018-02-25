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Корея

КНДР готова к диалогу с США

КНДР согласилась налаживать контакты с Южной Кореей и США.

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КНДР готова к диалогу с США

КНДР готова к диалогу с США
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Северная Корея готова к переговорам с США. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Южной Кореи.

Делегация высокопоставленных чиновников из КНДР прибыла в Южную Корею на церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, на которой также присутствовала делегация США во главе с дочерью американского президента Иванкой Трамп.

В ходе встречи с делигацией из КНДР глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что для улучшения отношений между Сеулом и Пхеньяном, а также урегулирования вопросов Корейского полуострова жизненно необходим диалог между США и КНДР.

Северокорейскую делегацию из восьми человек возглавляет заместитель председателя ЦК КНДР Ким Ён Чхоль. Он внесен в международный черный список, и его визит в Южную Корею вызвал негативную реакцию со стороны многих местных жителей. Его считают ответственным за организацию затопления южнокорейского корвета "Чхонан" в 2010 году.

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