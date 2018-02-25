Фейерверк в честь закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил Олимпиаду в Пхёнчхане закрытыми и пригласил спортсменов и болельщиков на следующие зимние Игры, который пройдут в 2022 году в Пекине. Церемония закрытия Олимпиады-2018 завершилась фейерверком.
В медальном зачете Игр-2018 победу одержала сборная Норвегии, установившая новый рекорд по количеству завоеванных на одной Олимпиаде медалей. Норвежцы выиграли 39 наград (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых). Второе место заняла Германия (14 золотых медалей, 10 серебряных и 7 бронзовых, всего — 31 награда). Третьими стали канадские олимпийцы (11 золотых медалей, 8 серебряных и 10 бронзовых, всего — 29 наград).