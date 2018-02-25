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Южная Корея

Последние триумфы Олимпиады в Пхёнчхане

Золото завоевали хоккеисты из России и норвежская лыжница Марит Бьорген, рекордсмен по количеству медалей, завоеванных на зимних олимпийских играх.

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Последние триумфы Олимпиады в Пхёнчхане

Последние триумфы Олимпиады в Пхёнчхане
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REUTERS/Grigory Dukor
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Хоккеисты команды олимпийских атлетов из России спели слова запрещённого российского гимна под музыку гимна олимпийского во время награждения золотыми медалями зимних игр 2018 г. Сборная России сломила в финальном матче сопротивление главной сенсации турнира – сборной Германии.

Напряжение сохранялось до самого конца матча – победная шайба была забита в овертайме. Таким образом "красная машина" вернула себе олимпийское чемпионское звание спустя 26 лет. Немецкие хоккеисты завоевали первую олимпийскую медаль с 1976 г., и первое серебро в своей истории.

Норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала золотую медаль в женском марафоне на 30 километров. Это её пятая медаль, полученная в Пхенчхане, и 15-я награда, полученная ею на зимних олимпийских играх. Это абсолютный рекорд среди всех участников зимних олимпиад.

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